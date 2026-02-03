ごみ清掃員としても働くお笑いコンビ「マシンガンズ」滝沢秀一（49）が3日、自身のXを更新。「もしも」のときに覚えておくべき知識を伝えた。滝沢は「【今日のごみトリビア】」とし「リチウム電池（コイン状のもの）は火が出た場合、水をかけると化学反応を起こして、さらに燃えます」と注意喚起。一方で「リチウムイオン電池（モバイルバッテリーなど）から火が出た場合、少し収まってから水をかけると鎮火するので有効です