株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が2日、自身のXを更新し、優待目当て買った保有株を紹介した。【写真】気になる！桐谷さんが優待券で買った商品保有株や優待品などを紹介している桐谷さんだが、今回は「昨日、練馬区のかごの屋へ行ったのは、その近くのジェーソン(ディスカウントストア)へ筆ペンを買いに行くため。ジェーソンの優待は500株保有で1000円券が10枚。745円で500株買い、6