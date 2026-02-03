ＭＬＢ公式Ｘ（旧ツイッター）は１日（日本時間２日）にドジャースの大谷翔平投手（３１）、ブレーブスのロナルド・アクーニャ外野手（２８）、メッツのフアン・ソト外野手（２７）の入団時の写真に「３世代の才能が同じ年にＭＬＢデビュー」したと添えて投稿した。３人は２０１８年にメジャーデビュー。大谷はエンゼルス、ソトはナショナルズだった。まさに「３世代の才能」でその後の活躍は素晴らしい。ルーキーイヤーに大