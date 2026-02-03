Mozillaは、ブラウザのFirefoxにおいて生成AI機能の利用をユーザー自身が管理できる「AI controls」(AIコントロール)機能を導入することを明らかにしました。この機能は、2026年2月24日にリリース予定のFirefox 148からデスクトップ版の設定メニューに追加されます。開発版であるFirefox Nightlyのユーザーは、先行してこの機能を試すことが可能です。AI controls are coming to Firefoxhttps://blog.mozilla.org/en/firefox/ai-co