ソフトバンクロボティクスが人型ロボット「Pepper+(ペッパープラス)」を2026年2月2日に発表しました。Pepper+はAIエージェントを搭載しているほか、胸元のタブレットも刷新されています。人型ロボット Pepper+（ペッパープラス） | ソフトバンクロボティクス株式会社https://www.softbankrobotics.com/jp/product/pepper-plus/Pepper世界初の量産型ヒューマノイドとしてギネス世界記録認定！ | ソフトバンクロボティクス株式会社ht