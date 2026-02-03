ラグビーの２０２７年Ｗ杯オーストラリア大会の試合日程と会場が３日に発表され、世界ランキング１２位の日本代表は１次リーグＥ組の初戦で、同１９位のサモアと１０月３日にニューカッスルで対戦することが決まった。第２戦は９日にブリスベンで同５位のフランスと、第３戦は１５日にアデレードで同１６位の米国と顔を合わせる。２７年大会は２４チームが出場。１次リーグは６組で各組２位までと、３位の成績上位４チームの計