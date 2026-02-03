巨人の宮崎キャンプ第１クール最終日がスタート。午前１０時過ぎ、１軍投手陣が練習するサブグラウンドで、楽天時代からチームメートの田中将大投手と則本昂大投手の初キャッチボールが実現した。２人で通算３２０勝(田中将２００、則本１２０)という大物右腕同士。則本から「田中さん、お願いしてもいいですか！」と声をかけ、田中将が笑顔で快諾。背番号１１と４３のユニホームを着て投げ合う姿に、ファンも視線を注いだ。