「宮崎だいすきポケモン」のナッシーが、新宿みやざき館KONNEに登場。「完熟きんかんたまたまナッシーVer.」をはじめ、ナッシーとのコラボ商品が登場します☆ 宮崎県「ナッシーリゾート in 新宿みやざき館KONNE」  開催日時：2026年2月7日(土)・2月8日(日) 両日10:00開始※新宿みやざき館KONNE1階ショップ営業時間10:00〜20:00会場：新宿みやざき館KONNE（新宿駅南口前）〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-2-1