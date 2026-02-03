歌手のク・ジュンヨプが、妻である故徐熙媛（バービィー・スー）さんのために追悼銅像を自ら製作する過程を収めた映像が公開された。2日、ク・ジュンヨプと共に徐熙媛さんの銅像を製作したアートディレクターは、SNSに「このプロジェクトは徐熙媛さんの銅像と抽象オブジェを並べて設置した作品だ」とし、銅像の製作過程を収めた映像を掲載した。続けて彼は、「徐熙媛さんがこの世を去ってから1年、台湾の金宝山に永久に立つことに