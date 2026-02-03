「ヤクルト春季キャンプ」（３日、浦添）ヤクルト・池山隆寛監督が、訪問した元西武監督・松井稼頭央氏のあいさつを受けた。松井氏が練習前に足を運び、緊張気味に丁重にあいさつをすると、ツバメ指揮官は、笑顔で気さくに会話をして交流した。現役時代はともに強打の遊撃手として活躍した２人。レジェンドがコラボするワンシーンがあった。松井氏は、ヤクルトの坪井智哉打撃コーチと同じＰＬ学園出身という縁がある。