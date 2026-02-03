２月３日の節分を前に宇都宮市の神社では２日、豆まきが行われ園児たちの元気な声が境内に響き渡りました。 宇都宮市にある今泉八坂神社では子どもたちの健やかな成長を願うとともに日本の伝統的な行事に触れてもらおうと毎年、節分に合わせて「こども豆まき」を行っています。 今年は市内５つの保育園から合わせておよそ１２０人の園児が参加しました。 手作りのかぶとなどを身に着けた園児たちは赤鬼と青鬼に向かって「鬼は外