橋岡大樹（ゲッティ＝共同）サッカーのベルギー1部リーグ、ヘントは2日、チェコ1部リーグのスラビア・プラハからDF橋岡大樹（26）が期限付き移籍で加入すると発表した。期間は今季限りで、買い取りオプションが付く。橋岡はJ1浦和から2021年にシントトロイデン（ベルギー）入りし、24年からはルートン（イングランド）でプレー。昨年6月にスラビア・プラハへ移籍したが、出場機会は少なかった。（共同）