「ＤｅＮＡ春季キャンプ」（３日、宜野湾）ＤｅＮＡに新加入した前阪神のジョン・デュプランティエ投手（３１）が３日、沖縄・宜野湾市で行われた入団会見に出席した。デュプランティエは真新しい背番号「０」のユニホームに身を包み登場。投手としては異例の番号だが、「『アルファベットの『Ｏ』にもじっているという感じで、自分の好きな日本語の言葉が『オネガイシマース』『オハヨウゴザイマース』『オッス』だったりす