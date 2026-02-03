きのう値を下げた日経平均株価は大きく反発し、一時、1300円以上上昇しました。【映像】日経平均株価の動ききょうの日経平均株価は、取り引き開始から値を上げ、上げ幅は一時、1300円を超えました。前日のアメリカ市場では、景気を占う製造業関連の経済指標で、堅調な結果がでたことを受け、主要な株価指数はそろって上昇しました。この流れを受けて東京市場でも株価が大幅に上昇する展開になっています。円相場が1ドル＝1