【バンコク＝吉形祐司、ワシントン＝池田慶太】イラン外務省報道官は２日の記者会見で、米国との協議の枠組みについて「決断の段階にある。近日中に結果が出ることを期待する」と述べ、周辺国の仲介内容を精査していることを明らかにした。両国のメディアは今週中にも協議が再開する可能性を伝えた。米ニュースサイト・アクシオスは１日、米国のスティーブン・ウィトコフ中東担当特使とイラン高官による核協議が今週後半にもト