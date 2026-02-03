元テレビ朝日社員の玉川徹氏が３日、テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」に出演し、日本の人口減少について私見を述べた。番組では、やがて現役世代が現在の８割になる将来について話し合った。総人口は２０１１年以降１４年連続で減少しており、２１２０年には人口が４９７３万人にまで減っているという。玉川氏は「この国の政治。このままいくと、本当に破滅に向かっているっていうことも確実にわかっていることを、