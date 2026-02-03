最高裁判所の判事に新たに就任した阿多博文氏が、会見で「職責をまっとうしたい」と抱負を述べました。【映像】抱負を述べる阿多博文氏（会見の様子）阿多博文氏「最高裁判所の判断は、国民からも非常に重みを持って受け止められ、その影響は大きいものと承知しています。与えられた職責をまっとうするべく、誠心誠意努力してまいりたいと考えています」きのう付で最高裁の判事に就任した阿多博文氏は、大阪府の出身で、弁護士