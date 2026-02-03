今月（２月）6日から22日までイタリアで開催されるミラノ冬季五輪。今回、初出場となる岡山出身の若き3人の選手を紹介します。 【写真を見る】まもなくミラノ冬季五輪初出場・岡山出身の３選手が世界に挑む「いい色のメダルを目指して頑張りたい」」 （ショートトラック 中島未莉選手・倉敷市出身）「いい色を目指して、いい色のメダルを目指して頑張りたいと思います」 倉敷市出身でスピードスケート・シ