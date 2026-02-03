旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。さて、今回のテーマとなる食材は？文／おと週Web編集部、画像／写真AC■ひたすら甘い！正解：安納芋難易度：★★★☆☆まるでスイーツのような甘さに感動！安納芋は、さつまいものなかでもとりわけ個性の強い品種です。ねっとりとした食感と濃厚な甘さは、ほかの芋とはまったくの別物といっていいほどです。