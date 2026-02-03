◆フォーシーズンズホテル丸の内 東京の「桜 アフタヌーンティー」。桜ロールケーキや桜マカロンなど春色スイーツが満載！フォーシーズンズホテル丸の内 東京の「MAISON MARUNOUCHI （メゾン マルノウチ）」にて、春の美しさと繊細な味わいを詰め込んだ「桜 アフタヌーンティー」を開催。淡い桜色に染められたロールケーキやマカロン、シュークリームなど春らしい装いのスイーツはどれも心ときめく華やかさ。和と洋が調和した、こ