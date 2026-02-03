グラミー賞の司会を務めたコメディアンのトレバー・ノア氏/Kevin Winter/Getty Images（CNN）米国のドナルド・トランプ大統領が2日のSNS投稿でグラミー賞をこきおろし、司会を務めたコメディアンのトレバー・ノア氏を提訴すると脅しをかけた。「グラミー賞は最悪だ。ほとんど見るに堪えない。ドナルド・トランプとビル・クリントンがエプスタイン・アイランドで一緒に過ごした、というノアの私に関する発言は不正確だ」。トランプ