山中慎介インタビュー中谷潤人のスーパーバンタム級初戦後編（前編：山中慎介が語る、中谷潤人が「井上尚弥以外はメッタ打ちにされた」強敵相手に直面したスーパーバンタム級の壁＞＞）中谷潤人（M.T）のスーパーバンタム級初戦は、厳しい内容となった。一方で、同じ興行のメインイベントを務めた井上尚弥（大橋）は、アラン・ピカソ（メキシコ）に圧倒的な差を見せつけて判定勝利。相手が違うため単純比較はできないが、今