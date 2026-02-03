ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２＝大橋）が近い将来のフェザー級転向を視野に入れるなか、モンスターのライバル候補がベルト獲得に成功した。ＷＢＣ世界フェザー級暫定王者ブルース・キャリントン（米国）が１日、米ニューヨークで行われた同級２位カルロス・カストロ（米国）との正規王座決定戦で９ラウンド（Ｒ）ＫＯ勝ちを収めた。かねてキャリントンは井上との対戦を熱望。モンスターと