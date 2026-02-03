確定申告の時期だ。株価の高騰で投資益を出している人も多いだろう。経済ジャーナリストの荻原博子さんは「金融所得は、確定申告が不要なケースでも、あえて確定申告することで断然お得になったり、申告をした結果、逆に負担が増える人もいる」という。どんなケースなのか――。写真＝iStock.com／Torsten Asmus※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Torsten Asmus■投資などの儲けは申告すべきか2025年の1月6日（大発会）に3