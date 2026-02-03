『壇密』?（©清野とおる／講談社）もう20年以上前になるだろうか。作家の中島らものドキュメンタリー番組を見た。内容は忘れてしまったけれど、スタッフロールが流れるエンディングのシーンだけは今も覚えている。中島らもが瓶牛乳を飲みながら妻に「牛乳、つめたいほうが好き？」と尋ねる。妻が「ぬるいほうが好き」と答える。ただそれだけのやり取りに「長年連れ添った夫婦でも、まだこんな素朴な会話をするんだなあ」と