トランプ政権の背後には、どうやら宗教勢力がいるらしい。次々と世界を驚かす「洪水戦略」にはまり、しばらくのあいだ落ち着いた分析も解釈もできない状況が続くなか、そうした勘どころへの認識は定まってきた。しかし、アメリカの宗教勢力について説明するのは、思った以上に難しい。福音派には、これといった定義もなく、調査機関でも規定が違うので、統計データも扱いにくい。論争になりやすい研究対象なのである。しかも