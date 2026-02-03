BTSが海外スケジュールのため、2月2日午後に仁川国際空港から出国した。メンバー全員が兵役を終えたBTSは来る3月20日、5thフルアルバム『ARIRANG』でファン待望の“完全体カムバック”を果たす。そして翌日には光化門（クァンファムン）広場でカムバックライブを行う予定だ。【決定的瞬間】“日本人”中年女性がBTSメンバーに性加害（写真提供＝OSEN）SUGA（写真提供＝OSEN）SUGA（左）、RM（写真提供＝OSEN）RM（写真提供＝OSEN）