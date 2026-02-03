楽天は３日、沖縄・金武キャンプをスタートさせた。午前８時３０分過ぎから宗山、黒川、吉野、水上が早出練習を実施。岡島、銀次両アンバサダーが打撃投手を務め、バットを振り込んだ。宗山は１年目の昨季、１２２試合に出場して、打率２割６分、３本塁打、２７打点をマーク。遊撃でベストナインに輝いた。２年目の今季はさらなる躍進を期して、己を磨き上げる日々。「全ての面でパワーアップしないといけない」と力を込める