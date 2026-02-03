１日、Ｇ５４号列車内で「サイレント車両」の周知活動を行う乗務員。（合肥＝新華社記者／杜宇）【新華社合肥2月3日】中国の高速鉄道は1日から、車内の静粛性を重視した「サイレント車両」を大幅に拡大した。寝台列車を除く準高速のD系や最速クラスに当たるG系にも導入され、対象列車は全国で8千本を超える。１日、Ｇ５４号列車のサイレント車両で休む乗客。（合肥＝新華社記者／杜宇）１日、Ｇ５４号列車のサイレント車両。（合