２日、ロシア自由民主党代表団と会見する王滬寧氏。（北京＝新華社記者／王曄）【新華社北京2月3日】中国の王滬寧（おう・こねい）共産党中央政治局常務委員・中国人民政治協商会議（政協）全国委員会主席は2日、ロシア自由民主党のスルツキー党首率いる同党代表団と北京で会見した。