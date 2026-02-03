3日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝155円台半ばで取引された。午前10時現在は前日比58銭円安ドル高の1ドル＝155円46〜47銭。ユーロは10銭円高ユーロ安の1ユーロ＝183円50〜59銭。米サプライ管理協会（ISM）が発表した1月の製造業総合景況指数が市場予想を上回り、米経済の堅調さを示した。米連邦準備制度理事会（FRB）の早期利下げ観測が後退し、ドルを買う動きが優勢となった。市場では「衆院選で自民党に勢い