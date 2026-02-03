九州経済調査協会は、２０２６年版九州経済白書を発表した。「食の安定供給に向けた農業の基盤強化」がテーマで、有事に食料をすべて国内生産でまかなう場合に必要な耕地について、５０年には九州・山口・沖縄で１３万ヘクタール不足すると指摘した。担い手不足による耕地の減少が主因で、企業の参入促進や、教育機関での農業必修化といった全国に先駆けた取り組みの検討を提言した。食料確保に最低限必要な耕地面積として、田