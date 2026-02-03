日本食の人気で農林水産物や食品の輸出額が13年連続で過去最高を更新しました。ただ、政府の目標値には届いておらず、さらなる販路拡大が求められています。農林水産省の発表によりますと、2025年1年間の農林水産物や食品の輸出額は2024年に比べ1934億円増え、1兆7005億円でした。海外での日本食人気が続いていることなどで、13年連続で過去最高を更新しています。最大の輸出先であるアメリカはトランプ関税の影響が懸念されました