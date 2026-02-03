三重県選挙管理委員会によりますと、8日に投開票される衆議院選挙で、1日までに県内で期日前投票を行った人は6万9187人で、2年前の同じ時期に比べて約1万人増えていることが分かりました。有権者全体に占める期日前投票の割合は4.84%で、前回と比べて0.72ポイント上回っています。県選挙管理委員会は「投票日当日に仕事などの予定がある人は期日前投票を利用してほしい」と呼びかけていて、期日前投票は一部を除き、7日まで各市町