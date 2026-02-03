長年にわたり三重県大紀町の町長を務め、地方自治や地域社会の発展に貢献した谷口友見さんが1月31日に亡くなりました。86歳でした。谷口さんは、合併前の旧・度会郡紀勢町で4期15年、合併後の大紀町で3期12年と27年にわたって町長を務めました。2022年には緊急時に避難する「津波避難タワー」を整備するなど防災対策や地域社会の発展に貢献したとして旭日小綬章を受章しました。