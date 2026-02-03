ブロンズアクセントが生んだ上品な個性トヨタのコンパクトハイブリッドとして長年親しまれてきた「アクア」は、扱いやすい車体寸法と優れた燃費性能を武器に、日本の道路環境に最適化された一台として独自の地位を築いてきました。2011年の初代登場以降、実用性と経済性を重視する層を中心に支持を集め、モデルチェンジを重ねながら着実に進化を続けています。【画像】超カッコイイ！ これが“オトナ仕様”のトヨタ「ちいさな