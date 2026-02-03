長く付き合ってきた友人だからこそ、「あれ？」と感じる瞬間は心に残るのではないでしょうか。今回の投稿は、突然のランチの誘いをきっかけに、友情の距離感について考えさせられた出来事でした。相手には悪気はないのに、自分が気にしすぎているだけなのか……。10年以上の関係だからこそ迷いが生まれたようです。『いきなり友だちから電話あり、「急だけど明日は仕事？」と。休みだけれどとっさに「仕事だ」と言ってしまった。友