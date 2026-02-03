定年直前の数年間は、人生で最も慎重さが求められる時期。病気、家庭、金銭――ひとつの判断ミスが、これまで積み上げてきた計画を一気に崩しかねない。40代までの挑戦を否定することなく、定年前後の50～60代は「大過なく」「無難に」生き切ること。その切り替えこそが、後悔しない定年後の人生につながると言われている。【画像】某省庁へ入省した20数人は、メンタル、重病、不倫、コンプライアンス違反などで離