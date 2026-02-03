「新型コロナウイルス」関連破たん状況1月は「新型コロナ」関連の経営破たん（負債1,000万円未満含む）が143件判明し、2020年2月の第1号の発生から累計1万3,575件に達した。2025年12月は2024年11月以来の200件超えとなる204件と増加したが、2026年1月は143件と2022年1月の117件以来、4年ぶりに150件を下回った。国内の企業数（358万9,333社、2016年総務省「経済センサス」）を基にした比率では、コロナ破たん率は0.378％で、全