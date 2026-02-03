農林水産省は、去年の日本産の農産物の輸出額が1.7兆円となり、過去最高を更新したと発表しました。鈴木憲和 農林水産大臣「過去最高記録をしておりますのは官民上げての輸出拡大への取り組みの成果であるというふうに考えております」農水省によりますと、去年1年間の日本産農産物の輸出額は前の年よりも12.8%多い1兆7005億円となり、過去最高を更新しました。主要な輸出国・地域すべてで前の年よりも増えていて過去最高を更