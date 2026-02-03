アメリカの宇宙開発企業のスペースXがAI開発企業のxAIを買収しました。いずれもイーロン・マスク氏が経営していて、宇宙事業とAI事業を統合した格好です。スペースXは2日、マスク氏が従業員に宛てたとされるメモを公開し、この中でマスク氏は「xAIがスペースXに加わることで、人類の未来を加速させる」としています。また、マスク氏は「現在、AIは地上の大規模なデータセンターに依存し、膨大な電力を必要としている」とAIの課題を