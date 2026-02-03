1月の戦略ポートフォリオのパフォーマンスはベンチマークと同等だった。ベンチマークを上回るリターンをあげることができない状態が続いているが、理由はコア銘柄であるソニーグループ（6758）、リクルートホールディングス（6098）、任天堂（7974）など株価が低迷しているためであり、ここは堪えどころだと思っている。住友金属鉱山（5713）やアドバンテスト（6857）を引