気象台は、午前10時7分に、なだれ注意報を湯沢町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】新潟県・湯沢町に発表（雪崩注意報） 3日10:07時点下越、中越、上越では、4日までなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■長岡市□なだれ注意報4日にかけて注意■三条市□なだれ注意報4日にかけて注意■柏崎市□なだれ注意報4日にかけて注意■新発田市□なだれ注意報4日にかけて注意■小千谷