西武の高橋光成投手が3日、29歳の誕生日を迎えた。練習前には投手陣のミーティングで紹介されると、バースデーソングで祝福を受けた。前日（2日）には豊田投手コーチが55歳の誕生日を迎えたこともあり「豊田さんの後に誕生日を迎えられてうれしいです。29歳も頑張ります」と抱負を語った。