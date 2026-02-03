アメリカのトランプ大統領はレアアースなどの重要鉱物の供給不足を回避するため、民間企業向けの備蓄制度を創設すると発表しました。アメリカトランプ大統領「アメリカ企業は長年にわたり、市場混乱時に重要鉱物の供給が枯渇するリスクに直面してきた。きょう、我々は『プロジェクト・ボールト（貯蔵庫）』を開始し、企業と労働者がいかなる不足にも苦しまぬよう、（重要鉱物を）確保していく」トランプ大統領は2日、中国への依存