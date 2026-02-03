３日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、借金返済記事を書いた松江新報の梶谷（岩崎う大）がついにヘブン（トミー・バストウ）の逆鱗に触れる。梶谷の記事のせいで、トキ（高石あかり）はラシャメンだという認識が広まってしまい、松野家はさらに厳しい世間の目にさらされる。司之介（岡部たかし）は怪我をする事態となり、玄関には「ラシャメン」と書かれたうちわが投げ込まれる。心配した錦織（吉沢亮）は