男子日本代表のトム・ホーバスヘッドコーチの退任を受け、かつて指導を受けた選手たちから感謝の声が寄せられている。Wリーグの富士通レッドウェーブに所属する宮澤夕貴も、自身のSNSを通じて思いを明かした。 宮澤はJX-ENEOSサンフラワーズ時代からホーバス氏の指導を受けてきた選手の一人。今回の発表後、自身のInstagramを更新し、これまでの歩みを振り返りながら感謝の言葉をつづ