高島屋が４連騰。昨年来高値を連日で更新している。２日の取引終了後、１月度の国内百貨店売上速報を開示。合計で前年同月比６．７％増となった。対中関係が悪化するなかで百貨店全般に訪日中国人客の購買金額の減少による影響が懸念されていたが、増収となったことを好感した買いが入ったようだ。１月７日に営業を終了した堺店を除く既存店ベースでは同７．４％増。免税売上高は同１８．９％減となった。国内顧客に関して