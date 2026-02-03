マイポックスが大幅高で３日続伸、一時ストップ高まであと３円に迫る９７円高の６３７円まで買われる人気となった。微細表面加工の液体研磨剤を手掛けており、ＡＩデータセンターの建設ラッシュに伴い光ファイバー用研磨剤で中期的な需要獲得の思惑があるほか、ダイヤモンドウエハーの研磨加工でも実力が高い。日米関税交渉で合意した５５００億ドル規模の対米投資に際し、その第１号案件として人工ダイ