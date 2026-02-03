横河電機が続伸している。同社は２日、英ロールス・ロイスＳＭＲと小型モジュール炉（ＳＭＲ）向けデータ処理・制御システムで戦略的協業契約を締結したと発表。これが買い手掛かりとなっているようだ。 この協業は、ロールス・ロイスＳＭＲがグローバルに提供していくＳＭＲの最初の複数のユニットに対する制御システム提供を対象としたもの。範囲は制御システムの設計、エンジニアリング、